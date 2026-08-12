JBS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

JBS hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.10 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.500 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 23.88 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.99 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch