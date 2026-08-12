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12.08.2026 06:37:00
JBS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
JBS hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.18 BRL je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1.37 BRL je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 120.65 Milliarden BRL, während im Vorjahreszeitraum 118.97 Milliarden BRL ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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