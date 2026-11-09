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09.11.2026 06:37:00
JBG SMITH Properties Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
JBG SMITH Properties Registered veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat JBG SMITH Properties Registered im vergangenen Quartal 132.4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JBG SMITH Properties Registered 123.9 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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