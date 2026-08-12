JBG SMITH Properties Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

JBG SMITH Properties Registered lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 126.5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 129.4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch