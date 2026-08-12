|
12.08.2026 06:37:00
JBG SMITH Properties Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
JBG SMITH Properties Registered lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 126.5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 129.4 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich mit verschiedenen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.