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J.B. Hunt Transportation Services Aktie 940190 / US4456581077

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15.07.2026 22:15:38

JB Hunt Transport Services Inc. Announces Increase In Q2 Bottom Line

J.B. Hunt Transportation Services
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(RTTNews) - JB Hunt Transport Services Inc. (JBHT) revealed a profit for its second quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $181.034 million, or $1.91 per share. This compares with $128.624 million, or $1.31 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 19.4% to $3.495 billion from $2.928 billion last year.

JB Hunt Transport Services Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $181.034 Mln. vs. $128.624 Mln. last year. -EPS: $1.91 vs. $1.31 last year. -Revenue: $3.495 Bln vs. $2.928 Bln last year.

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