JB Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

JB Financial hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1115.27 KRW. Im Vorjahresviertel hatte JB Financial 1071.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1’270.34 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25.02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JB Financial einen Umsatz von 1’016.09 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch