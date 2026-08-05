Jazz Pharmaceuticals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jazz Pharmaceuticals lud am 03.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 2.78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jazz Pharmaceuticals noch ein Gewinn pro Aktie von -11.740 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Jazz Pharmaceuticals 1.21 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch