Jazz Pharmaceuticals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jazz Pharmaceuticals äusserte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7.48 USD. Im Vorjahresquartal waren 4.08 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.24 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jazz Pharmaceuticals einen Umsatz von 1.13 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch