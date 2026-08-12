Jazeera Airways vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jazeera Airways gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0.04 KWD gegenüber 0.020 KWD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Jazeera Airways mit einem Umsatz von insgesamt 70.7 Millionen KWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48.6 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren, um 45.47 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch