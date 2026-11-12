Jazeera Airways stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jazeera Airways hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.03 KWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.060 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Jazeera Airways hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 62.1 Millionen KWD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.4 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch