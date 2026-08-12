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12.08.2026 06:37:00
Jazan Energy and Development Company Bearer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Jazan Energy and Development Company Bearer hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.15 SAR. Im Vorjahresquartal hatten 0.330 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38.2 Millionen SAR – das entspricht einem Minus von 13.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44.2 Millionen SAR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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