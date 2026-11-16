Jayshree Tea Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jayshree Tea Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5.76 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6.78 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.73 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2.67 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch