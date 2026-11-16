Jaykay Enterprises: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jaykay Enterprises äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.66 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.670 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 933.3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 630.7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch