Jay Ushin vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jay Ushin hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Jay Ushin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9.78 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9.03 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.01 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24.21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jay Ushin einen Umsatz von 2.42 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch