Jaws Spitfire Acquisition A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jaws Spitfire Acquisition A hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.52 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 49.93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 13.6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch