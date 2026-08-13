Jaws Spitfire Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jaws Spitfire Acquisition A hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.39 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.980 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Jaws Spitfire Acquisition A 20.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 52.25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch