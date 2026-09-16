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16.09.2026 06:37:00
Javedan Cement stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Javedan Cement äusserte sich am 15.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.79 PKR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Javedan Cement -0.390 PKR je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 311.90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.86 Milliarden PKR umgesetzt, gegenüber 2.39 Milliarden PKR im Vorjahreszeitraum.
In Sachen EPS wurden 10.27 PKR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Javedan Cement 4.30 PKR je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32.05 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.24 Milliarden PKR umgesetzt, gegenüber 7.76 Milliarden PKR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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