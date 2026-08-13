JATT Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

JATT Acquisition A hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.170 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch