Jastrzebska Spolka Weglowa lud am 19.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2.44 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jastrzebska Spolka Weglowa ein EPS von -6.780 PLN in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Jastrzebska Spolka Weglowa mit einem Umsatz von insgesamt 2.55 Milliarden PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.28 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren, um 11.72 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Verlust je Aktie von 0.700 PLN prognostiziert, während sie den Umsatz bei 2.52 Milliarden PLN gesehen hatten.

Redaktion finanzen.ch