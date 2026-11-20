Jasper Mining hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.2 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.3 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch