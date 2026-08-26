Jasper Mining: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jasper Mining hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 31.25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch