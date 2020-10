Jason Trembley nommé vice-président, Développement des affaires, à TerreStar Solutions

MONTRÉAL, le 21 oct. 2020 /CNW/ - StrigoMC / TerreStar Solutions Inc. annonce la nomination de Jason Trembley au poste de vice-président, Développement des affaires. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il dirigera les équipes Marketing, Ventes, Expérience client et Produits, de même que l'équipe Développement du service satellite mobile Strigo.

Tout au long de sa carrière, Jason a dirigé des équipes commerciales d'élite, établi de solides partenariats de vente et développé des professionnels de la vente chevronnés pour le compte de marques mondiales et présentes partout au pays, notamment DHL et TELUS.

« Jason possède une combinaison unique de connaissances et d'expériences qui s'étendent à toutes les régions du pays. Sa compréhension des marchés cellulaires de même que des marchés ruraux de services satellites, de sans-fil fixes, que ce soit à travers une connectivité par les médias sociaux ou l'Internet des Objets, est un véritable atout pour promouvoir la vision de Strigo, a déclaré René Bousquet, chef de l'exploitation. Jason est la personne toute désignée pour ce rôle. Il constituera un solide complément à l'équipe dans sa quête d'amener l'innovation au-delà des limites actuelles des infrastructures de télécommunications traditionnelles. »

Jason est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université Carleton. Après l'obtention de son diplôme, il s'est immédiatement joint à Xplornet, où il a progressé à différentes fonctions de vente pendant sept ans et géré d'importants partenariats à travers le pays. Il a poursuivi sa carrière vers la logistique à titre de gestionnaire de territoire pour l'Est du Canada à DHL, où il a créé une équipe à partir de zéro. À TELUS Solutions d'affaires, son équipe était chargée de stimuler la croissance dans le marché des moyennes entreprises au Québec.

« Je m'estime très chanceux de me joindre à un groupe de professionnels aussi solide, a déclaré M. Trembley. Comme j'ai passé mes premières années de vie professionnelle à Xplornet et, par la suite, emprunté d'autres voies dans les domaines de la logistique et des télécommunications, c'est comme si ma carrière avait bouclé la boucle en m'offrant des possibilités sans limites dans un domaine des plus novateur. »

TerreStar Solutions est titulaire d'une licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada qui lui permet d'offrir des services mobiles par satellite et des services cellulaires à tous les Canadiens, peu importe l'endroit. Strigo, nouveau service Internet mobile par satellite, vise à connecter les Canadiens dans les régions où il n'existe aucune autre connectivité mobile. Grâce à Strigo, vous pouvez vous sentir en sécurité en sachant que vous conservez vos liens avec votre famille, votre entreprise et votre monde, même dans des régions où vous n'auriez jamais imaginé que cela serait possible. Pour en savoir plus, consultez le site strigo.ca.

StrigoMC et les logos et indices connexes sont des marques de commerce de TerreStar Solutions Inc.

SOURCE TerreStar Solutions