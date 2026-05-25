|
25.05.2026 12:55:15
Jason Marine FY Profit Rises
(RTTNews) - Jason Marine Group (5PF.SI) reported that its fiscal year profit increased 71.4% to S$1.33 million. Net profit attributable to owners of the company increased 70.8% from S$0.8 million to S$1.3 million. Earnings per share, in cents, was 1.27 compared to 0.74. For the financial year, revenue rose 2.7% to S$49.9 million from S$48.6 million, prior year.
The Group said it continues to pursue growth opportunities in its core business, with particular emphasis in the offshore energy and renewables sectors.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?
Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSignale für Friedensvereinbarung: SMI an Pfingstmontag in Feiertagspause -- DAX sehr stark über 25'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich fest - Nikkei 225 mit Rekordhoch
Die Schweizer Börsen bleiben an Pfingstmontag geschlossen. In Deutschland wird hingegen gehandelt: Der DAX zeigt sich mit klaren Aufschlägen. Auch an den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.