|
14.10.2026 06:37:00
JASON legte Quartalsergebnis vor
JASON präsentierte in der am 13.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.04 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7.28 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.37 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 8.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: US-Börsen fallen schlussendlich -- SMI und DAX schliessen fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich zur Wochenmitte fester. Die US-Börsen bewegten sich abwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.