JASON legte Quartalsergebnis vor

JASON präsentierte in der am 13.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.04 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7.28 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.37 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 8.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch