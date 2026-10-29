Jason Furniture (Hangzhou) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jason Furniture (Hangzhou) liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jason Furniture (Hangzhou) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.50 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.630 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6.87 Prozent auf 4.85 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.21 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.595 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 5.04 Milliarden CNY erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch