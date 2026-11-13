Jasmine International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jasmine International hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.09 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.220 THB je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jasmine International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29.10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.28 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 989.3 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch