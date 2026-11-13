Jasmine International legte Quartalsergebnis vor

Jasmine International hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.09 THB je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.220 THB je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1.28 Milliarden THB gegenüber 989.3 Millionen THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch