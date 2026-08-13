Jash Engineering gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jash Engineering hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.81 INR gegenüber -0.820 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Jash Engineering hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.50 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.28 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch