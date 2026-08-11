Jaro Institute Of Technology Management and Research: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jaro Institute Of Technology Management and Research hat am 08.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.11 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jaro Institute Of Technology Management and Research ein EPS von 3.70 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 707.5 Millionen INR – ein Plus von 16.60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jaro Institute Of Technology Management and Research 606.8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch