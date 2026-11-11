Jarir Marketing Company Bearer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jarir Marketing Company Bearer hat am 08.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0.31 SAR. Im letzten Jahr hatte Jarir Marketing Company Bearer einen Gewinn von 0.270 SAR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.15 Milliarden SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jarir Marketing Company Bearer einen Umsatz von 2.98 Milliarden SAR eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.297 SAR sowie einen Umsatz von 3.15 Milliarden SAR prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch