Jarir Marketing Company Bearer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jarir Marketing Company Bearer stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.20 SAR, nach 0.160 SAR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.77 Milliarden SAR – ein Plus von 4.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jarir Marketing Company Bearer 2.65 Milliarden SAR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.198 SAR sowie einem Umsatz von 2.78 Milliarden SAR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch