17.10.2025 18:51:10
Jardine Matheson To Acquire Remaining Stake In Mandarin Oriental For $4.2 Bln
(RTTNews) - Through its fully owned subsidiary Jardine Strategic, Jardine Matheson Holdings Ltd. (J36.SI) has agreed on Friday to purchase the remaining 11.96 percent of Mandarin Oriental International Ltd. that it does not currently own.
Under Bermuda law, a scheme of arrangement will be used to carry out the $4.2 billion deal. In addition to the $0.60 special dividend associated with the $925 million sale of the upper floors of One Causeway Bay in Hong Kong to Alibaba and Ant Group, Mandarin Oriental shareholders will receive US$3.35 per share.
The offer is 52.3 percent higher than the stock's most recent unaffected price. The plan is anticipated to go into effect on February 28, 2026.
J36.SI closed Friday's trading at $61.13, up $0.48 or 0.79 percent on the SES.
Nachrichten zu Jardine Matheson Holdings LtdShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Jardine Matheson Holdings LtdShs
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Börse aktuell - Live TickerSorgen über US-Kreditkrise: SMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich kräftig im Minus
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt wiesen am Freitag rote Vorzeichen aus. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss deutlich tiefer.