Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’076 1.1%  SPI 19’917 1.0%  Dow 51’670 -0.4%  DAX 25’419 0.6%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 6’206 0.6%  Gold 4’152 -0.2%  Bitcoin 69’669 0.6%  Dollar 0.8334 0.1%  Öl 105.8 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
VAT-Aktie: Bestelldynamik und Kapazitätsausbau bei Quartalsergebnis im Fokus
Aktien von Intel, AMD und Co. im Minus: ASML-Zahlen verpuffen am Chipmarkt
Bank of America-Aktie in Rot: Milliardenstrafe in den USA zehrt am Gewinn
Lufthansa-Aktie schwächer: Swiss-CEO sieht mehr und verstärkte Krisen - Sieg im Bieterrennen um Portugals Tap
Bossard-Aktie: Wachstumstempo zieht im dritten Quartal an
Suche...
Expertenkolumne 14.10.2026 12:59:57

Japanische Aktien: Vom Re-Rating zum Gewinnwachstum

Japanische Aktien: Vom Re-Rating zum Gewinnwachstum

Der Wandel der japanischen Unternehmenslandschaft läuft seit mehr als einem Jahrzehnt. Höhere Profitabilität und ein effizienterer Kapitaleinsatz haben die Eigenkapitalrenditen deutlich verbessert.

Ein Grossteil dieses Potenzials ist inzwischen jedoch ausgeschöpft, zumindest bei den Large-Cap-Unternehmen. Der Fokus verlagert sich daher auf die Frage, wie nachhaltig Margen und Renditen sind und welches Potenzial für langfristiges Wachstum durch Reinvestitionen besteht. Entscheidend sind Unternehmen mit strukturellen Wachstumstreibern, starken Wettbewerbspositionen, diszipliniertem Management und der Fähigkeit, Kapital effektiv zu reinvestieren.

Für uns ist die Bewertung daher eher ein Ausgangspunkt als eine eigenständige Investmentthese. Eine Aktie, die zunächst wegen ihrer Unterbewertung interessant war, kann auch nach einer Neubewertung attraktiv bleiben, wenn der Markt die qualitativen Merkmale weiterhin unterschätzt. Bei solchen Unternehmen verändern sich die Renditetreiber, weg von steigenden Bewertungsmultiplikatoren und hin zu Gewinnwachstum und Dividenden.

Struktureller Rückenwind durch den Kapitalzyklus

Seit 2022 beobachten wir eine Verlagerung hin zu Kapitalinvestitionen und zur Erneuerung der Infrastruktur. Wir bewegen uns zunehmend weg von einer globalisierten „Just-in-Time“-Welt mit langen Lieferketten und sehr hoher Auslastung hin zu einem „Just-in-Case“-Modell mit grösserer regionaler Selbstversorgung und Reservekapazitäten, unterstützt durch staatliche Anreize. Für realwirtschaftlich geprägte Sektoren wie die Industrie verändert das die Nachfrageaussichten deutlich. Industrieunternehmen machen traditionell einen grossen und wachsenden Anteil des japanischen Aktienmarkts aus, während ihr Anteil in den USA und in den Schwellenländern deutlich zurückgegangen ist. Wer gezielt vom neuen Kapitalzyklus profitieren möchte, findet in Japan gute Voraussetzungen.

China erhöht den Selektionsdruck

Japans Industrieexporteure haben in den letzten Jahren von einer extrem schwachen Währung profitiert, die nun möglicherweise wieder an Stärke gewinnt. Gleichzeitig stehen einige Unternehmen vor einer ernst zu nehmenden neuen Herausforderung durch chinesische Wettbewerber, die unter anderem bei Investitionsgütern, in der Schwerindustrie und bei Elektrofahrzeugen zunehmend an Stärke gewinnen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Chancen in Japan ausgeschöpft sind. Gefragt sind Unternehmen, die über nachhaltige Wettbewerbsvorteile verfügen, etwa durch enge Kundenbeziehungen, anhaltende Investitionen in Forschung und Entwicklung, lange Produktentwicklungszyklen oder hohe Wechselkosten. Auch stärker auf den heimischen Markt ausgerichtete Unternehmen dürften davon profitieren, dass sie dem Wettbewerb aus China sowie Währungsschwankungen weniger direkt ausgesetzt sind.

Selektivität gewinnt an Bedeutung

Japan ist heute nicht mehr der übersehene Markt, der er noch vor 15 Jahren war. Unternehmensreformen, eine bessere Kapitalallokation und die Rückkehr der Inflation haben die Grundlagen für strukturell höhere Unternehmensrenditen geschaffen. Gleichzeitig verleiht der weltweite Trend hin zu Kapitalinvestitionen und zur Erneuerung der Infrastruktur vielen japanischen Unternehmen Rückenwind. Mittlerweile wird die Attraktivität japanischer Aktien sowohl von ausländischen als auch von inländischen Anlegern erkannt, unterstützt durch Initiativen wie das NISA (Nippon Individual Savings Account). Die Chancen für Deep-Value-Investments mögen kleiner geworden sein, doch die potenziellen Erträge aus aktivem Management und gezielter Aktienauswahl bleiben attraktiv.

Ben Leyland, Senior Fondsmanager bei J O Hambro:

Weitere Links:

Japan-Aktienrally von 2023 vor Wiederholung? Das sagt Bank of America

Bildquelle: Rawpixel / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

09:21 SG-Marktüberblick: 14.10.2026
08:12 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 100-Tage-Linie als Widerstand
07:30 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
13.10.26 Logo WHS DAX-Rally auf Ansage: Gap-Close bei 25.449 Punkten getroffen!
13.10.26 Der globale Tourismusboom: Welche Unternehmen profitieren von der Rückkehr der Reiselust?
13.10.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf RWE AG
13.10.26 Alle SMI-Werte im Plus
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’617.22 19.90 SJBE8U
Short 14’916.47 13.93 SJXBXU
Short 15’468.13 8.96 SGHB3U
SMI-Kurs: 14’076.19 14.10.2026 14:12:40
Long 13’457.37 19.21 SVBOKU
Long 13’161.31 13.65 SVB5UU
Long 12’607.47 8.96 S69BJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 5 Jahren verdient
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag Verlust reich
Erste Schätzungen: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NEL-Aktie mit Kurssprung: Rheinmetall-Kooperation rückt Verteidigungsgeschäft in den Fokus
ASML-Aktie klettert: KI-Boom treibt an - Prognose erhöht
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Dienstagnachmittag stark gefragt
Givaudan-Aktie springt kräftig an: Organisches Wachstum beschleunigt sich im dritten Quartal
BioNTech-Aktie unter Druck: Weiterer Rückschlag bei mRNA-Krebstherapie
US-Aktienmarkt: Warum ein Indikator die November-Rally infrage stellt

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.