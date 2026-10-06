Japaniace gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Japaniace lud am 05.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 50.89 JPY gegenüber 49.79 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Japaniace in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.51 Milliarden JPY im Vergleich zu 3.08 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch