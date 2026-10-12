Japan Wool Textile präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Japan Wool Textile hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 38.83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 29.12 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 29.48 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.48 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch