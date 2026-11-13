Japan Transcity vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Japan Transcity stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 28.25 JPY gegenüber 25.26 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.57 Prozent auf 32.85 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31.12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch