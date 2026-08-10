Japan Transcity: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Japan Transcity äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 29.82 JPY. Im letzten Jahr hatte Japan Transcity einen Gewinn von 26.12 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Japan Transcity im vergangenen Quartal 32.09 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Japan Transcity 31.00 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch