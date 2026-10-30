Japan Tobacco veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Japan Tobacco hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 105.36 JPY. Im letzten Jahr hatte Japan Tobacco einen Gewinn von 108.05 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11.77 Prozent auf 1’005.31 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 899.49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch