JAPAN THIRD PARTY stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JAPAN THIRD PARTY hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 35.52 JPY gegenüber 34.52 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 2.64 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0.31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch