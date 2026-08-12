JAPAN THIRD PARTY: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

JAPAN THIRD PARTY hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27.25 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JAPAN THIRD PARTY ein EPS von 17.91 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.48 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch