Japan stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Japan liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Japan die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10.28 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14.05 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12.39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.97 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.21 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch