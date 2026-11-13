Japan Securities Finance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Japan Securities Finance äusserte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Japan Securities Finance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 46.10 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 33.85 JPY je Aktie gewesen.

Japan Securities Finance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42.56 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 57.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27.03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch