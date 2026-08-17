Japan Resistor MfgCo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Japan Resistor MfgCo hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 3.10 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -60.390 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1.65 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.42 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch