Japan Resistor MfgCo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Japan Resistor MfgCo liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Japan Resistor MfgCo die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 34.12 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Japan Resistor MfgCo -40.500 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Japan Resistor MfgCo 1.73 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19.66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch