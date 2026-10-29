JAPAN PURE CHEMICAL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

JAPAN PURE CHEMICAL präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 104.35 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 84.64 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.73 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38.66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JAPAN PURE CHEMICAL einen Umsatz von 4.13 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch