Japan Pulp Paper: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Japan Pulp Paper hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 16.42 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9.46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 156.28 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 144.74 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch