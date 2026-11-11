Japan Property Management Center zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Japan Property Management Center hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 29.52 JPY gegenüber 29.41 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.58 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.68 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch