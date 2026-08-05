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05.08.2026 06:37:00
Japan Property Management Center informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Japan Property Management Center hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 51.33 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 27.17 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Japan Property Management Center mit einem Umsatz von insgesamt 15.08 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.21 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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