Japan Process Development stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Japan Process Development gab am 30.09.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 31.07 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 27.11 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Japan Process Development mit einem Umsatz von insgesamt 2.99 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8.60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch