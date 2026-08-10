JAPAN POST: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

JAPAN POST lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 45.07 JPY, nach 22.78 JPY im Vorjahresvergleich.

JAPAN POST hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2’924.35 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2’770.58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch